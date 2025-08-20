На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Придурок»: Тарасова о решении украинца выступать за США

Тарасова назвала придурком осуждавшего россиян украинского фигуриста Колесника
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигурист украинского происхождения Вадим Колесник собирается выступать за сборную США, назвав его придурком. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«То есть теперь он будет выступать за США? Ну и пусть. Может, у него это получится лучше, чем обсуждать нас. У нас он может только учиться, а выступать — никак. Придурок», — сказала Тарасова.

18 августа Колесник рассказал, что получил американский паспорт, и заявил о намерении попасть на зимние Олимпийские играх — 2026. Уроженец Украины выступает в танцах на льду в паре с Эмилеа Зингас. На чемпионате США 2025 года они заняли четвертое место.

23 января Колесник призвал не допускать Россию до международных стартов. Он отметил, что его просьба об отмене этого решения базируется на двух аспектах — СВО и допинговых историях с участием российских спортсменов. Позже он осудил решение ISU разрешить российским фигуристам участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева. Основными на квалификационный турнир в Пекине стали Гуменник и Петросян.

Ранее Тарасова раскрыла, засудят ли российских фигуристов в отборе на ОИ.

Зимние виды спорта
