Смолов извинился перед мамой, про которую шутил во время прямой трансляции

Российский футболист Федор Смолов помирился с мамой стримера, про которую шутил на прямой трансляции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Сообщается, что после стрима в комментарии пришла женщина, которая написала, что она та самая «мамаша из Саратова» и попросила пояснить за шутку. В ответ Смолов прислал ей букет цветов и открытку с добрыми словами.

16 августа футболист конфликтовал с киберспортсменом во время матча по CS. После своей неудачи в игре, он начал оскорблять оппонента, а также шутить про «мамаш». После этого Смолов публично угрожал киберспортсмену и обещал приехать, чтобы «дать леща». Предполагается, что именно угрозы послужили поводом для блокировки аккаунта Смолова.

Также известно, что 35-летний футболист отбыл суточную блокировку на платформе Twitch и вернется в эфир.

Twitch — это платформа для прямых трансляций, популярная прежде всего среди любителей видеоигр, но также предлагающая контент на другие темы, такие как музыка, творчество и киберспорт. Пользователи могут смотреть трансляции в реальном времени или в записи, а также взаимодействовать друг с другом через чат.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его.

Ранее Смолов сообщил, что сыграет за медиаклуб в Кубке России.