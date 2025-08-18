На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФИФА хочет ввести новые изменения в футбол

ФИФА планирует изменить формат клубного чемпионата мира
Hamad I Mohammed/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести изменения в формат проведения клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Guardian.

В СМИ указано, что ФИФА рассматривает возможность проведения турнира раз в два года с 2029-го и хочет увеличить число участников с 32 до 48 команд. Планируется, что на клубный ЧМ будут допускаться более двух клубов от одной страны.

Также, во избежание перегрузки международного календаря, могут быть отменены товарищеские матчи сборных и июльские турниры национальных команд. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет против из-за проведения Лиги наций.

Проводить турнир раз в два года от ФИФА запросил мадридский «Реал», ранее уже обращавшийся к испанской Ла Лиге с просьбой выдачи клубу дополнительные дни отдыха из-за участия в клубном ЧМ и получивший поддержку от ведущих клубов мира.

В завершившимся турнире 2025-го года лондонский «Челси» одержал победу в финале клубного чемпионата мира над парижским «ПСЖ» (3:0), забрав трофей во второй раз в истории. В предыдущий раз англичанам он покорялся в 2021 году, а в 2012-м «синие» проиграли в финале турнира «Коринтиансу» (0:1).

Ранее «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ.

Летние виды спорта
