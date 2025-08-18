На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Локомотив» проиграл международный турнир в Москве

Бразильский «Флуминенсе» выиграл международный UTLC Cup в Москве
Пресс-служба UTLC Cup

Бразильский «Флуминенсе» обыграл российский «Локомотив» в финале юношеского международного турнира UTLC Cup 2025 и завоевал трофей.

Встреча завершилась со счетом 4:0, а дубль в этом поединке оформил Матэус Алешандри, он же стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира. Игра прошла на «РЖД Арене» — домашнем стадионе московского «Локомотива».

Юные «железнодорожники» не сумели защитить титул: именно они в прошлом сезоне выиграли турнир. Футболисты «Флуминенсе» забрали шесть из восьми персональных наград на завершившемся соревновании.

Бронзу UTLC Cup 2025 завоевал турецкий «Гёзтепе», обыгравший «Црвену Звезду» в матче за третье место – 3:0. Московские «Спартак» и ЦСКА разыграли матч за пятое место, победа досталась игрокам красно-белой команды.

В 2025 году в турнире принимали участие восемь команд из шести стран — «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гёзтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан).

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попросил денег для клуба у бота в соцсетях.

Летние виды спорта
