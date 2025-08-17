Чемпионку России дисквалифицировали за генный допинг

Чемпионка России по велошоссе Евгения Третьякова дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за применение генного допинга. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В допинг-пробе спортсменки, которая была сдана 24 апреля 2025 года, была обнаружена запрещенная субстанция GW1516. С учетом отбытого срока временного отстранения Третьякова дисквалифицирована до 26 мая 2029 года.

Этот препарат был синтезирован в США. Вещество проходило клинические испытания в качестве возможного лекарственного средства для лечения ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний. Однако при испытаниях на крысах была выявлена высокая канцерогенность препарата. Вещество действует на метаболические пути, активируемые посредством физических упражнений, и увеличивает выносливость при выполнении долговременных упражнений.

Третьякова завоевала золотую медаль чемпионата России в 2024 году в индивидуальной гонке на время в гору, в данной дисциплине она также четырежды выигрывала серебряные награды (2018, 2022, 2023, 2025).

