Семак объяснил, почему «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что команда не смогла выиграть в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у московского «Спартака», потому что пропустила легкие мячи.

«К сожалению, игра в обороне сейчас не лучшее наше звено. Удаление во втором тайме спутало наши карты, то, что мы смогли отыграться в меньшинстве — плюс, но ничья в наши планы не входила. Разберем встречу и будем анализировать дальше», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После пяти туров «Спартак» с пятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью баллами идет восьмым.

Ранее сообщалось, что Деян Станкович отсутствует на пресс-конференции после матча «Спартак» — «Зенит».