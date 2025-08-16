Футболист «Краснодара» о лимите на легионеров: меня это не касается

Футболист «Краснодара» Сантос о лимите на легионеров: меня это не касается

Бразильский полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос заявил, что его не волнует возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА Новости.

«Изменения нужны с базового уровня — с академий, когда игрок только становится на путь профессионала. Но меня это не касается, это внутренний вопрос России», — сказал Сантос.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.

«Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Со следующего сезона снижение начнем — плавно», — сказал Дегтярев.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Ранее тренер клуба РПЛ выступил против ужесточения лимита на легионеров.