В «Тоттенхэме» назвали матч Суперкубка УЕФА против «ПСЖ» «спецоперацией»

«Первый спорт»: Франк назвал «спецоперацией» матч против «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Тренер английского «Тоттенхэма» Томас Франк на пресс-конференции назвал «спецоперацией» матч Суперкубка УЕФА против «ПСЖ». Его слова приводит Telegram-канал «Первый спорт».

Специалист заявил, что «спецоперация прошла успешно, но пациент умер»: такими словами Франк, вероятно, оценил хорошую игру команды, но неудовлетворительный итоговый результат. Ранее он заявлял, что в новом сезоне «Тоттенхэм» «обязательно будет проигрывать».

«ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуты парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

В новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» стартует матчем против «Бернли», который состоится 16 августа.

Ранее Сафонов записал видео после победы в Суперкубке УЕФА.