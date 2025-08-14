В европейском клубе рассказали о сложностях перевода денег в Россию

В турецком «Истанбуле» заявили о проблеме с переводом денег ЦСКА за Файзуллаева

Турецкий «Истанбул» испытывает проблемы с переводом денег московскому ЦСКА за трансфер узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева. Слова пресс-службы клуба приводит «Матч ТВ».

«Может ли играть Файзуллаев за нас, пока не выплачены деньги? Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег», — заявил собеседник.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 27 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

