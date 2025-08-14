Агент лучшей теннисистки мира назвал нелепостью ее выступления без флага

Агент первой ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко Стюарт Дюгвиг в интервью First&Red назвал нелепостью тот факт, что спортсменка выступает на соревнованиях без флага своей страны.

«Два-три года назад это было большей проблемой. Сейчас, как мне кажется, люди понимают, что есть разделение между ней и политикой. Абсолютно нелепо, что рядом с еt именем нет флага. То же самое касается российских игроков. Думать, что она связана с тем, что происходит — абсурд. Она теннисистка. Мне кажется, прошло уже много времени, чтобы мы вернулись к прежнему», — заявил Дюгвиг.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее известный американский теннисист призвал вернуть россиянам флаг.