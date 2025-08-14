Акинфеев рассказал, как мог перейти в один из лучших клубов мира

Акинфеев: в 2014 году Капелло предлагал мне перейти в «Баварию»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как в 2014 году экс-тренер национальной команды Фабио Капелло предлагал ему перейти в мюнхенскую «Баварию». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Перед ЧМ-2014 Капелло сказал: «Я договорился с «Баварией». Поедешь?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть», — заявил Акинфеев.

При этом 39-летний вратарь отметил, что он не слышал об официальных обращениях в клуб и не видел никаких бумаг.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Ранее Акинфеев обратился к покинувшему ЦСКА таланту.