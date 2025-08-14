Карпин объяснил разгромное поражение от «Краснодара» в Кубке России

Карпин о поражении от «Краснодара»: отдали три голевые передачи на свои ворота

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что «Краснодар» использовал ошибки москвичей в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«Посмотрел на игру ближайшего резерва. Возможно, с нашими травмами ему придется выйти помогать. Вы видели, как атаковал «Краснодар»? Четыре забил, используя ошибки. Если мы отдаем три голевые передачи на свои ворота — ну, да», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

В следующих матчах Кубка России «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями», а «Краснодар» также на чужом поле сыграет с «Сочи». Встречи состоятся 27 августа.

