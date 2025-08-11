В Госдуме объяснили, зачем Украина пытается сорвать матч Россия — Иордания

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) пытается сорвать товарищеский матч между сборными России и Иордании по причине выполнения политического заказа. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я называю это работой по методичкам, потому что они должны и обязаны были это сделать. Они должны это сделать и отчитаться перед своим населением и тем, кому это еще интересно. Ведь у них шаг в сторону от того, что им четко указано делать — это, можно сказать, расстрел», — сказала Журова.

6 августа сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч Иордании и России. Позднее Футбольная федерация Иордании заявила, что матч против сборной России состоится, несмотря на призыв Украины отменить его.

Встреча состоится в России 4 сентября.

Сборная России проводит только товарищеские встречи после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Украина уже всем надоела.