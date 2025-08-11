На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, зачем Украина пытается сорвать матч Россия — Иордания

Журова о попытке УАФ сорвать матч сборной России: выполняют политический заказ
true
true
close
РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) пытается сорвать товарищеский матч между сборными России и Иордании по причине выполнения политического заказа. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я называю это работой по методичкам, потому что они должны и обязаны были это сделать. Они должны это сделать и отчитаться перед своим населением и тем, кому это еще интересно. Ведь у них шаг в сторону от того, что им четко указано делать — это, можно сказать, расстрел», — сказала Журова.

6 августа сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч Иордании и России. Позднее Футбольная федерация Иордании заявила, что матч против сборной России состоится, несмотря на призыв Украины отменить его.

Встреча состоится в России 4 сентября.

Сборная России проводит только товарищеские встречи после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Украина уже всем надоела.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами