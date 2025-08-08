Российский бегун вышел на чемпионат России в форме Великобритании

Российский легкоатлет Кирилл Чернухин, представляющий Санкт-Петербург, вышел в форме сборной Великобритании на старт забега на 100 м в рамках чемпионата страны в Казани.

Чернухин добрался до полуфинальных забегов, где занял 13-е место, показав результат 10,66.

«Стартую в британской экипировке, чтобы у каждого отечественного спринтера была возможность опередить англосакса. Я не в лучших кондициях сейчас. Бежать быстро не могу. И хотел, чтобы ребята вот это почувствовали: бац – и чпокнули британца. Прикольно же? Хотя встретили идею скептически», — поделился сам спортсмен в комментарии Sports.ru.

Также он Чернухин отметил, что надел бы привычную российскую форму, если бы находился в своей оптимальной форме, однако на сегодняшний момент он ее «маленечко недостоин».

Национальное первенство по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

