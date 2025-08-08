На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Безработный бывший боксер облил двух туристов растворителем и поджег

В Бангкоке бывший боксер напал на туристов и поджег их с помощью растворителя
moniteur.ru

В Бангкоке мужчина напал на двух туристов из Малайзии, облил их растворителем и поджег. Об этом пишет De Telegraaf.

По информации СМИ, прохожие, которые были рядом в момент инцидента, произошедшего вечером 7 августа, смогли обезвредить нападавшего и вызвать экстренные службы. Пострадавших с ожогами лиц доставили в ближайший полицейский госпиталь для оказания медицинской помощи. Состояние обоих стабильное.

Очевидцы отметили, что мужчина сначала вступил с парой в словесный конфликт, и только после этого поджег пострадавших, когда они попытались скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов личность нападавшего мужчины установили быстро: им оказался безработный бывший боксер родом из провинции Сакэо. При нем полицейские нашли улики — бутылку с растворителем и зажигалку, с помощью которых он и совершил нападение. Свой поступок экс-спортсмен объяснил сильным стрессом, вызванным безработицей и голодом. Его уволили с должности охранника, и с тех пор у него возникли проблемы с поиском работы. Он признался в содеянном и рассказал, что в день нападения ничего не ел, что усугубило его стресс.

