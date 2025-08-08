В «Пари НН» не боятся разбирательства по поводу скандально перешедшего футболиста

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что клуб не боится разбирательств с грузинским «Орби» по поводу перехода Вахо Бедошвили. Его слова приводит «Матч ТВ».

«С юридической точки зрения мы считаем, что мы защищены, потому что контракт подписан всеми тремя сторонами. Право идти в ФИФА остается за грузинской командой. Мы уверены, что действовали в рамках правового поля», — заявил Удальцов.

4 августа «Пари НН» объявил о том, что выкупил права на 21-летнего Бедошвили. В тот же день «Орби» сообщил, что подаст жалобу в ФИФА.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

На 29-й минуте первый гол москвичей забил Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте Алексей Батраков удвоил преимущество, но уже через минуту Вячеслав Грулев сократил отставание. Еще через две минуты едва вышедший на замену Сергей Пиняев вернул разрыв в два мяча, а окончательный счет установил Тьяго Весино на 71-й минуте.

