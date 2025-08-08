Переход африканского футболиста в «Спартак» не состоится

Защитник сборной Экваториальной Гвинеи и итальянского «Торино» Сауль Коко не перейдет в московский «Спартак» не состоится. Об этом сообщает Napoli Magazine.

Издание утверждает, что стороны не смогли договориться о сумме трансфера. Ранее сообщалось о том, что красно-белые предложили €15 млн за игрока. Позже сумма выросла до €16 млн, однако итальянцы хотели получить не меньше €20 млн.

Также отмечается, что после ухода из клуба Вани Милинковича-Савича и Самуэле Риччи нет срочной необходимости продавать игроков.

В прошедшем сезоне 26-летний Коко забил два мяча в 34 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €10 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

