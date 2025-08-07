На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайский клуб покинет КХЛ

«Матч ТВ»: «Куньлунь Ред Стар» прекратит свое существование в КХЛ
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» из Пекина прекратит свое существование в нынешнем виде в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

6 августа клуб в своем Telegram-канале попрощался с болельщиками.

«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы. Все истории когда‑нибудь заканчиваются и начинаются заново», — говорится в сообщении.

Эта команда прекращает свое существование в нынешнем виде в КХЛ, — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

«Куньлунь Ред Стар» выступал в КХЛ с 2016 года, представляя Китай. За девять сезонов команда лишь один раз попала в плей‑офф, когда в первом сезоне в первом же раунде уступила «Металлургу» (1–4 в серии).

Ранее клуб КХЛ представил новую эмблему.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами