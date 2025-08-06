Комментатор «Матч ТВ» извинился перед болельщиками ЦСКА за свою оговорку

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Крестинин после игры 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА извинился перед болельщиками столичной команды за то, что охарактеризовал главного тренера «Зенита» Сергея Семака с помощниками как «наш тренерский штаб», передает Sport24.

«Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное», — сказал Крестинин.

3 августа «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

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