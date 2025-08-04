Новый штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола» назвали выдумкой

Отдельного штрафа за кричалку «Зенит — позор российского футбола» не будет

Информация об отдельном новом штрафе за кричалку »Зенит — позор российского футбола» не соответствует действительности. Об этом Sport24 рассказал источник знакомы с ситуацией.

«Информация об отдельном новом штрафе — выдумка. Никакие изменения в дисциплинарный регламент по ходу сезона вноситься не могут», — сказал источник.

3 августа «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее Александр Медведев назвал кричалку «Зенит — позор российского футбола» бессмысленной и тупой.