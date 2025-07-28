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«Будто мир рухнул»: российская рапиристка о поражении от сборной Украины

Рапиристка Мартьянова о поражении от Украины на ЧМ: мир рухнул перед глазами
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская рапиристка Марта Мартьянова прокомментировала поражение российской команды в 1/8 финала командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси, отметив, что неопытность стала одним из факторов поражения. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, я недовольна собой, причем на протяжении всего турнира. Есть какие‑то хорошие моменты, но я точно не могу сказать, что чем‑то довольна. Мы еще обговорим причины, но сейчас… знаете, как будто мир рухнул перед глазами», — заявила она.

Сборная России в борьбе за право сыграть в четвертьфинале турнира проиграла национальной команде Украины. Поединок завершился со счетом 36:45.

Еще одно поражение от представительницы Украины потерпела Софья Великая. Двукратная олимпийская чемпионка проиграла на стадии 1/32 финала представительнице Украины Юлии Бакастовой. Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу 29-летней саблистки.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

Ранее в России назвали неприятными акции против фехтовальщиков на ЧМ в Тбилиси.

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