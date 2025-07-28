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«Динамо» подписало экс-футболиста ЦСКА, который играл у Карпина

«Динамо» объявило о трансфере Зайнутдинова из «Бешикташа»
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РИА Новости

Московское «Динамо» в своем Telegram-канале официально объявило о переходе казахстанского футболиста Бактиера Зайнутдинова из «Бешикташа».

Зайнутдинов подписал с бело-голубыми контракт до лета 2029 года. По версии Transfermarkt, сумма трансфера составила €2,8 млн.

В начале июня стало известно, что руководство «Бешикташа» готово расстаться с футболистом за €4,5 млн. 27-летний казахстанский полузащитник выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина в 2019 году. За ЦСКА Зайнутдинов играл с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 42 матча и записал на свой счет 14 голов.

Ранее экс-игрок «Зенита» отказался возвращаться в Россию ради «Спартака».

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