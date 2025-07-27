Американский спортсмен о россиянах: мы должны через спорт объединять людей

Многократный призер чемпионатов мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй поддержал выступление россиян на чемпионате мира по водным видам спорта, передает «Чемпионат».

«Мы должны через спорт объединять людей, а не разделять их, включать как можно больше стран и участников, а не ограничивать их. Я уверен, что спорт не должен зависеть от политики», — сказал Мэй.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее немецкая синхронистка рассказала о своих русских корнях.