Дубль Батракова помог «Локомотиву» обыграть действующего чемпиона России

Московский «Локомотив» обыграл действующего чемпиона России «Краснодар» в матче второго тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на «Озон Арене», завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. На 34-й минуте 20-летний Алексей Батраков реализовал пенальти, а на 80-й — отличился с игры. Один мяч удалось отыграть Мозесу Кобнану на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Кирилл Левников.

После двух туров «Локомотив» возглавляет таблицу чемпионата России, набрав шесть очков. «Краснодар» потерпел первое поражение в новом сезоне, имеет три очка и занимает шестую строчку.

В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет в гостях с «Пари НН». Эта встреча состоится 2 августа и начнется в 20:30 по московскому времени. В тот же день «Краснодар» на своем поле примет московское «Динамо». Эта игра также стартует в 20:30 (мск).

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