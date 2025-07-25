«Прикладывает магнит на яйца»: Слуцкий рассказал о странных людях в футболе

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о большом количестве своеобразных людей в футбольной сфере. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Kuji Podcast.

«Футбол — это пристань для таких людей. Например, тренер аналитик, который должен со звездами общаться. Я знаю руководителей, которые присылали представителей нетрадиционной медицины. Он тебе магнит на яйца прикладывает и говорит: «Сейчас вылечу от всех болезней», — рассказал Слуцкий.

16 июля Слуцкий подписал новый контракт с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему Слуцкого не приглашают на работу в России.