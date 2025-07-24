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Стало известно расписание первого раунда Кубка России

РФС утвердил расписание первого раунда Кубка России Пути регионов
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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал календарь первого круга Пути регионов Кубка России.

Матчи этого раунда состоятся с 5 по 7 августа. Всего запланировано 13 игр: встреча между кировским «Фанкомом» и казанским «Соколом» не состоится, так как коллектив из Казани снялся с турнира и прекратил свою деятельность. Таким образом, «Фанком» автоматически выходит во второй раунд.

На этой стадии сыграют три медийных команды. «Амкал» сразится 5-го числа с обнинским «Квантом», а 6-го сыграют 2DROTS против «Торпедо-Владимир» и «Броук Бойз» против »Орла».

В сезоне-2024/25 обладателем Кубка России стал ЦСКА, одолев в cуперфинале «Ростов». Основное время встречи, которая состоялась на стадионе «Лужники», завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. Также команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Ранее стали известны причины ухода тренера Николича из ЦСКА.

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