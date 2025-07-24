Российские синхронистки выиграли бронзу на ЧМ-2025

Российские синхронистки Гайдай и Дорошко выиграли бронзу в дуэте на ЧМ-2025

Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко выиграли бронзовые медали в произвольной программе среди дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

В активе российского дуэта 277,1117 балла. Вторыми стали итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро (278,7137), первое место заняли испанки Лилоу Льюис и Ирис Тио — их результат составил 282,6087 балла.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

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