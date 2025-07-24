«Зенит» готов переплатить, лишь бы купить футболиста «Браги»

Петербургский клуб решил сконцентрироваться на приобретении полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара. Об этом сообщает портал Legalbet.

Источник утверждает, что «Зенит» хочет любой ценой усилить центр полузащиты. Стоит отметить, что Саласар зимой уже побывал в расположении сине-бело-голубых и даже снялся в проморолике. Но тогда сделка не состоялась: в «Браге» сослались на проблемы с международными банковскими переводами. Теперь «Зенит» будет пытаться убедить футболиста произвести самовыкуп контракта, если его текущий клуб вновь окажется не готов к прямой сделке.

В такой ситуации петербуржцы будут вынуждены добавить к трансферной стоимости игрока порядка 20-30% от финальной суммы для выплаты налогов. Таким образом, «Зениту» может придется выложить €24-26 млн вместо €20 млн.

Саласар был не единственным вариантом на позицию центрального полузащитника. Ранее рассматривались кандидатуры Тьяго Альмаду, Ричарда Риоса и Оркуна Кекчю. Но все они в итоге перешли в другие команды.

Ранее колумбийский футболист отказал «Зениту» ради португальского топ-клуба.