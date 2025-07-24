Российская суперзвезда НХЛ может получить рекордный контракт

Форвард «Миннесоты» Капризов может зарабатывать по $15 млн по новому контракту

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может зарабатывать по $15 млн по новому контракту. Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

По информации источника, руководство клуба из Сент-Пола готовит 28-летнему россиянину предложение о восьмилетнем трудовом соглашении на общую сумму в $120 млн.

Действующий контракт Капризова с «Миннесотой» истекает летом 2026 года.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

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