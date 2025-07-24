На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская суперзвезда НХЛ может получить рекордный контракт

Форвард «Миннесоты» Капризов может зарабатывать по $15 млн по новому контракту
true
true
true
close
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может зарабатывать по $15 млн по новому контракту. Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

По информации источника, руководство клуба из Сент-Пола готовит 28-летнему россиянину предложение о восьмилетнем трудовом соглашении на общую сумму в $120 млн.

Действующий контракт Капризова с «Миннесотой» истекает летом 2026 года.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее в «Вашингтоне» спрогнозировали, сколько еще лет в лиге сыграет Овечкин.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами