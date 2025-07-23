«Арсенал» обыграл «Милан» в товарищеском матче

«Арсенал» со счетом 1:0 обыграл «Милан» в товарищеском матче в Сингапуре

Английский «Арсенал» обыграл итальянский «Милан» в товарищеской встрече, которая состоялась на национальном стадионе в Каланге (Сингапур).

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 53-й минуте стал английский полузащитник «канониров» Букайо Сака.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На этом же стадионе 27 июля «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла», а 26-го числа в Гонконге встретятся «Милан» и «Ливерпуль».

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