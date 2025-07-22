Китайский тренер приравняла победу над россиянками на ЧМ к олимпийскому золоту

Тренер Чжан приравняла победу над россиянками в синхронном плавании к золоту ОИ

Тренер сборной Китая Сяохуань Чжан приравняла победу над россиянками в синхронном плавании в финале чемпионата мира к золоту Олимпийских игр. Ее слова приводит ТАСС.

«Эта золотая медаль не уступает золоту, которое мы завоевали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Наши синхронискти сегодня выступили очень хорошо», — заявила Чжан.

Россиянки набрали 300,6183 балла. Первое место заняла сборная Китая (307,8001), замкнули тройку испанки (294,8575).

В составе сборной России на соревнованиях выступили Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией.

Ранее тренер сборной России сравнила допуск на международную арену с возвращением с дачи.