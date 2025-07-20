«Рубин» стартовал с победы в новом сезоне РПЛ

Казансский «Рубин» стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с победы над грозненским «Ахматом».

Встреча, которая состоялась на «Ахмат Арене» в Грозном, завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме отличился Дардан Шабанхаджай на 24-й минуте, а во втором — Велдин Ходжа на 51-й минуте.

В следующем туре «Рубин» сыграет дома с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ахмат» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Эта встреча также состоится 27-го числа, а начнется в 15:00 (мск).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее «Зенит» обыграл «Ростов» в стартовом матче РПЛ.