Овечкин заявил, что пытался добиться допуска России на Олимпиаду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIFH) и Международного олимпийского комитета (МОК) отказать сборной России в допуске на Олимпийские игры — 2026. Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Такое решение принимают не в первый раз. У нас раньше были попытки повлиять на это. Не хотелось бы наступать на одни и те же грабли», — сказал Овечкин.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) также вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Также хоккеист рассказал, как повлиял на то, чтобы российских журналистов допустили на его рекордный матч. Ранее российским хоккеистам отказывали в аккредитации на все матчи НХЛ.

«Я сказал, что нужно пустить российскую прессу, потому что это освещается по всему миру. Очень много моих друзей смотрели ту игру в прямом эфире. Без российской прессы это было бы не то», — сказал Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал о планах по открытию музея в Москве, посвященного рекорду НХЛ.