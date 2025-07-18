На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Выбрали клуб из-за тренера»: игрок сборной назвал причину переходов в «Динамо»

Экс-футболист Деменко: новички «Динамо» пришли в клуб из-за Карпина
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, игравший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал трансферную кампанию московского «Динамо», которое с нынешнего сезона возглавил Валерий Карпин.

«Приход российских футболистов в команду сейчас – это большой плюс. И это не просто какие-то футболисты, а проверенные, уже работавшие с Валерием Георгиевичем. Они выбрали клуб, чтобы дальше работать с этим тренером. «Динамо» сейчас – темная лошадка, но мы видим, что на протяжении последних лет команда борется за чемпионство», — отметил Деменко.

«Динамо» приобрело летом центрального защитника «Ростова», прежней команды Карпина, Максима Осипенко, а также нападающего Ивана Сергеева, работающего со специалистом в сборной России. В игре первого тура РПЛ бело-голубые не смогли на своем поле переиграть вернувшуюся в элитный дивизион калининградскую «Балтику» (1:1).

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами