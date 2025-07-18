«Выбрали клуб из-за тренера»: игрок сборной назвал причину переходов в «Динамо»

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, игравший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал трансферную кампанию московского «Динамо», которое с нынешнего сезона возглавил Валерий Карпин.

«Приход российских футболистов в команду сейчас – это большой плюс. И это не просто какие-то футболисты, а проверенные, уже работавшие с Валерием Георгиевичем. Они выбрали клуб, чтобы дальше работать с этим тренером. «Динамо» сейчас – темная лошадка, но мы видим, что на протяжении последних лет команда борется за чемпионство», — отметил Деменко.

«Динамо» приобрело летом центрального защитника «Ростова», прежней команды Карпина, Максима Осипенко, а также нападающего Ивана Сергеева, работающего со специалистом в сборной России. В игре первого тура РПЛ бело-голубые не смогли на своем поле переиграть вернувшуюся в элитный дивизион калининградскую «Балтику» (1:1).

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ.