Первый удар в матче «Динамо» и «Балтики» нанесла собака

Собака по кличке Дора нанесла первый удар в матче «Динамо» — «Балтика»

Первый символический удар в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и калининградской «Балтики» нанесла собака по кличке Дора.

Она — амбассадор московского клуба.

Встреча проходит в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ян Бобровский.

В матче идет первый тайм, счет 1:0 в пользу «Балтики». Гол забил сальвадорский игрок Брайан Хиль на 12-й минуте игры.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

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