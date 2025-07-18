Игрок сборной России назвал пять претендентов на чемпионство в РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Зенит» главным фаворитом стартующего чемпионата Российской премьер-лиги, но также выделил еще четырех претендентов на чемпионство.

«Думаю, на чемпионство будет претендовать пул команд. «Зенит» для меня сейчас – претендент номер один, в любом случае. Понятно, будут сложные моменты, но по финансовой составляющей это сейчас лучший клуб России. Вот этот круг – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Это те команды, которые будут претендовать на чемпионство», — считает Деменко.

Действующим чемпионом страны является «Краснодар», прервавший в прошлом сезоне шестилетнюю гегемонию «Зенита», после чего сине-бело-голубые провели мощную трансферную кампанию, подписав в том числе полузащитника сборной Бразилии Жерсона, только что выступившего на клубном чемпионате мира за «Фламенго».

Ранее Манфред Угальде вернулся в Россию и присоединился к «Спартаку».