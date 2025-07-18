На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок сборной России назвал пять претендентов на чемпионство в РПЛ

Экс-футболист Деменко: «Зенит» – претендент на чемпионство номер один
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Зенит» главным фаворитом стартующего чемпионата Российской премьер-лиги, но также выделил еще четырех претендентов на чемпионство.

«Думаю, на чемпионство будет претендовать пул команд. «Зенит» для меня сейчас – претендент номер один, в любом случае. Понятно, будут сложные моменты, но по финансовой составляющей это сейчас лучший клуб России. Вот этот круг – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Это те команды, которые будут претендовать на чемпионство», — считает Деменко.

Действующим чемпионом страны является «Краснодар», прервавший в прошлом сезоне шестилетнюю гегемонию «Зенита», после чего сине-бело-голубые провели мощную трансферную кампанию, подписав в том числе полузащитника сборной Бразилии Жерсона, только что выступившего на клубном чемпионате мира за «Фламенго».

Ранее Манфред Угальде вернулся в Россию и присоединился к «Спартаку».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами