Иностранный тренер назвал Карпина одним из лучших в мире

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба назвал наставника московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина одним из лучших в мире, передает «РБ Спорт».

«Он не просто хорош, он — самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг. Знаю, о чем говорю: я работал в Румынии, Испании, у меня есть друзья из Франции, Италии, Англии», — сказал Альба.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо».