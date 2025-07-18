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Экс-игрок ЦСКА выделил ключевую проблему команды на старте сезона

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: в команде нет центрфорварда, который может бороться
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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в команде нет центрфорварда, который может бороться за мячи, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Центрфорвард, как Кордоба, который должен бодаться, цепляться, такого нет в ЦСКА. В матче с «Краснодаром» у «армейцев» никто не выделялся из нападающих, но они навязывали борьбу, отрабатывали», — сказал Масалитин.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и (УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Российскую премьер-лигу (РПЛ) призвали думать о расширении.

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