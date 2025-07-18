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Иностранный футболист: хочу сыграть в РПЛ и вынести «Зенит»

Новичок «Челябинска» Эза: хочу выйти в РПЛ и вынести «Зенит»
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ФК «Челябинск»

Новичок футбольного клуба «Челябинск» Вильфрид Эза заявил о желании вывести уральский клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает сайт клуба.

«Моя цель – занять первое место и вместе с «Челябинском» выйти в Премьер-Лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его», — сказал Эза.

Эза перешел в «Челябинск» из австрийского «Рида», за который выступал с 2023 года. В прошлом сезоне ивуариец провел за «Рид» 25 матчей во второй австрийской бундеслиге, забив 12 мячей. «Челябинск» в этом сезоне будет выступать в Первой лиге.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Ранее «Зенит» призвали уделять больше внимания россиянам.

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