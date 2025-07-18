Российский тренер объяснил, чем «Динамо» Карпина отличается от команды Лички

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что в московском «Динамо» произошли изменения после прихода на пост главного тренера Валерия Карпина, передает «Чемпионат».

«Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда. Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев — звезды для нашего чемпионата», — сказал Талалаев.

Также Талалаев обратил внимание на то, что «Динамо» прибавило на стандартных положениях в обороне и атаке.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее экс-футболист «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо».