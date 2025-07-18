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Стало известно, будет ли российский футболист выступать за сборную Сербии

Футболист Егор Пруцев не будет выступать за сборную Сербии
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ФК «Црвена звезда»

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что его брат Егор Пруцев, выступающий за белградскую «Црвену Звезду», не будет выступать за сборную Сербии, передает Sport24.

«Егора приглашали в молодежную сборную Сербии, но он отказался. Хочет выступать за Россию», — сказал Даниил.

Пруцев в прошлом сезоне чемпионата Сербии провел 11 матчей, а его команда стала чемпионом.

«Црвена Звезда» является 11-кратным чемпионом Сербии и 7-кратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка обладателей кубков в 1991 году. В составе коллектива выступают бывшие игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) Милан Родич, Урош Спаич и Гуэлор Канга.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сербский клуб отказался продавать футболиста российским командам.

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