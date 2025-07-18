Стало известно, будет ли российский футболист выступать за сборную Сербии

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что его брат Егор Пруцев, выступающий за белградскую «Црвену Звезду», не будет выступать за сборную Сербии, передает Sport24.
«Егора приглашали в молодежную сборную Сербии, но он отказался. Хочет выступать за Россию», — сказал Даниил.
Пруцев в прошлом сезоне чемпионата Сербии провел 11 матчей, а его команда стала чемпионом.
«Црвена Звезда» является 11-кратным чемпионом Сербии и 7-кратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка обладателей кубков в 1991 году. В составе коллектива выступают бывшие игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) Милан Родич, Урош Спаич и Гуэлор Канга.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее сербский клуб отказался продавать футболиста российским командам.