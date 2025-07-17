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Европейский клуб совершил невероятный камбэк в Лиге конференций

Финский ХИК выиграл в раунде Лиги конференций, отыгравшись с 0:4 в первом матче
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Jesus Ruiz/Quality Sport Images/Getty Images

Финский футбольный клуб ХИК совершил невероятный камбэк в первом квалификационном раунде Лиги конференций против «Рунавика» с Фарерских островов.

Первая встреча, которая состоялась на стадионе Вио Дьюпумира» в эстонском городе Клаксвуйк, завершилась победой «Рунавика» со счетом 4:0.

В игре на «Болт Арене» в Хельсинках основное время закончилась с результатом 4:0 уже в пользу ХИКа. Примечательно, что футболисты финской команды нанесли 48 ударов по воротам, в то время как их соперники — один.

В самом начале дополнительного времени, проход дальше финам принес нападающий Сантери Хостикка. Он забил свой второй мяч в этом матче и сделал счет 5:0. В экстра-тайме ХИК нанес еще 12 ударов по воротам «Рунавика»: итоговая статистика матча по этому показателю — 60-3.

Во втором квалификационном раунде ХИК сыграет против болгарского клуба «Арда». Встречи состоятся 24 и 31 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван лучший клуб мира.

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