Два футболиста не сыграют в первом туре РПЛ из-за дисквалификаций

Сако и Касинтура не сыграют в первом туре РПЛ из-за дисквалификаций

Защитник «Ростова» Умар Сако и полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура не смогут сыграть в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

Касинтура, который в прошлом сезоне играл за махачкалинское «Динамо», получил красную карточку в матче 30-го тура против «Ростова». В той же встрече был удален Сако.

В стартовых матчах нового сезона «Ахмат» сыграет с «Рубином», а «Ростов» — с «Зенитом». Встречи пройдет 20 июля.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее сообщалось, что лидер «Краснодара» может стать одноклубником Матвея Сафонова.