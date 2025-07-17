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Дочь легенды «Ливерпуля» родила от сына ирландского преступника

Дочь экс-игрока «Ливерпуля» Джеррарда родила от сына ирландского преступника
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РИА Новости

21-летняя дочь экс-хавбека английского «Ливерпуля» Лилли-Элла родила дочь от сына ирландского преступника, передает LBC.

«Нас было двое, теперь нас трое», — написала Лилли-Элла в своих соцсетях.

«Мы не можем дождаться – отличные новости, поздравляем, мы тебя любим», — ответил Джеррард.

Отцом ребенка является Ли Бирн – сын дублинского преступника Лиама Бирна. Лиам получил пятилетний срок за незаконное хранение оружия. Он отбывает наказание в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Его связывают с влиятельной криминальной династией Ирландии. Дед Ли Бирна отбывал наказание за вооруженное ограбление и мошенничество.

За Ли Бирном нет противоправных действий. Он состоится в отношениях с Лилли-Эллой с 2022 года.

В 2021 году Джеррард был введен в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футболист — воспитанник «Ливерпуля». Он выступал в составе команды с 1998 по 2015 год, в рамках национального первенства он сыграл 504 матча, в которых стал автором 104 голов.

Ранее Джеррард возглавил саудовский «Аль-Иттифак».

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