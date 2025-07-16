На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РПЛ призвали брать пример с американских лиг

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: РПЛ нужно брать пример с НХЛ и НБА
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) брать пример с американских спортивных лиг, передает «РБ Спорт».

«В идеале нужно брать пример с НХЛ или НБА. Где лиги закрытые, а чтобы туда попасть, нужно предоставить большие гарантии и взносы. И нужно развивать организацию матчей, чтобы стадионы могли больше зарабатывать», — сказал Масалитин.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Ранее российский тренер призвал преждевременно не хвалить нового бразильца из петербургского «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами