РПЛ призвали брать пример с американских лиг

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) брать пример с американских спортивных лиг, передает «РБ Спорт».

«В идеале нужно брать пример с НХЛ или НБА. Где лиги закрытые, а чтобы туда попасть, нужно предоставить большие гарантии и взносы. И нужно развивать организацию матчей, чтобы стадионы могли больше зарабатывать», — сказал Масалитин.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Ранее российский тренер призвал преждевременно не хвалить нового бразильца из петербургского «Зенита».