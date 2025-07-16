Губерниев рассказал, куда надо пойти критикам нейтрального статуса россиян

Комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике тех, кто выступает против участия россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, передает «ВсеПроСпорт».

«Хочу посоветовать людям, критикующим выступления в нейтральном статусе, заняться чем-то другим или сходить в сад. Мне уже надоела эта дискуссия», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Вильнюсский марафон отказался признавать россиян победителями.