Тренер «Зенита» оказал первую помощь прохожему с эпилептическим приступом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог случайному прохожему, у которого на улице случился эпилептический приступ. Об этом рассказал один из подписчиков Telegram-канала «Журнал Зенитовца».

«Немного позже к нам подошел еще один мужчина. По голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович. Втроем мы привели человека в чувства дождались пока он более-менее очнется», — рассказал подписчик, отметив, что Семак остался ждать скорую помощь.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее фанату московского «Локомотива» стало плохо во время церемонии чествования команды.