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Месси повторил рекорд по голам в МЛС

Месси повторил рекорд по голам в МЛС, забив 11 мячей в шести матчах
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Trevor Ruszkowski/Reuters

В матче регулярного чемпионата МЛС аргентинский футболист «Интер Майами» забил два мяча в ворота «Нэшвилла». Месси забил 11 мячей в шести матчах, что стало повторением рекорда лиги.

Также Месси стал первым игроком в истории МЛС, сделавшим дубль в 5 матчах подряд.

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1. В текущем сезоне МЛС Месси забил 17 мячей, он является лучшим бомбардиром чемпионата.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

10 июля 2025 года Месси стал первым игроком в истории МЛС, который сделал дубль как минимум в четырех матчах подряд.

Ранее в «Барселоне» начали подготовку к прощальному матчу Месси.

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