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Названа предварительная причина смерти участников забега в Хибинах

СУСК: причиной смерти бегунов в Хибинах могло стать переохлаждение
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Кадр из видео/Telegram-канал «Подъем»

Причиной смерти двух участников трейл-забега на Хибинах могло стать переохлаждение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета (СУСК).

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма», — сказал собеседник агентства.

Ультрамарафон начался 5 июля. Его хотели отменить из-за плохих погодных условий, но потом решили дать старт. 6 июля в ходе массового забега по горам в Кировске не выжили двое участников. Сообщается, что не стало москвича Евгения М. и Ирины Г. из Санкт-Петербурга.

Организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека, грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». 7 июля в Мурманской области правоохранители задержали организатора трейл-забега.

«Организатор трейла задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о его статусе и возможной мере пресечения», — указано в сообщении СМИ.

Ранее появилась информация, что МЧС трое суток предупреждало об опасности смертельного забега в Хибинах.

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