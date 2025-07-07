Стало известно наказание для боксерши, давшей вейп орангутану

Дисциплинарно-этическая комиссия Федерации бокса России вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной после того, как спортсменка дала вейп орангутану в парке «Тайган». Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.

«В связи с нарушением кодекса этики Федерации бокса России, совершением деяний, предусмотренных пунктов 10, 18 приложения № 1 к положению «О Дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России» применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения», — указано в сообщении.

В конце июня в сети распространилось видео, где девушка дает покурить вейп примату. Сначала она снимает, как курит сама, затем переводит камеру на животное и подносит к его губам электронное устройство, после чего орангутан в точности повторяет за посетительницей парка.

После резонанса вокруг инцидента Лучкина записала видео с извинениями, в котором она призналась, что очень любит животных и не хотела навредить Дане. 2 июля появилась информация, что спортсменка исключена из боксерского клуба «Боец». Об этом рассказал тренер девушки и руководитель организации Владимир Акатов.

Ранее глава IBA Умар Кремлев призвал не наказывать Лучкину.